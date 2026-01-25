Un video mostra colpi di forcone sulla schiena di alcune mucche nel Sannio. Enrico Rizzi, attivista animalista, si è recato sul posto per verificare e denunciare l’accaduto. La scena evidenzia un episodio di presunta crudeltà verso gli animali, suscitando attenzione e richiesta di approfondimento sulla tutela del benessere animale in quella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpi secchi, parole che non si comprendono bene, ma si avverte nettamente il rumore e il peso di ogni mazzata data sulle spalle delle povere mucche immortalate in un video e finite nelle mani di Enrico Rizzi, noto attivista e animalista che si è messo subito in viaggio per raggiungere il Sannio e denunciare di persona il fatto. Non è definita la zona anche se qualche segnalazione, leggendo tra i commenti, pare sia arrivata da Solopaca ma non è confermato ovviamente. Rizzi parla di un generico paese della provincia di Benevento, ma questo cambia poco. Restano quei colpi di forcone tanto forti da fa staccare l’estremità dell’attrezzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Colpi di forcone sulla schiena della mucca: Rizzi nel Sannio a caccia dell’allevatore

L'aggressione con forcone nel macello di Correggio. Il videoL'incidente nel macello di Correggio ha visto un'aggressione con forcone ai danni di alcune figure pubbliche, tra cui la deputata Stefania Ascari, l'ex onorevole Paolo Bernini e il consigliere regionale Casadei.

