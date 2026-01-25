Il 26 gennaio 2026 alle ore 20:30, Vicenza e Cittadella si affrontano nel match valido per il girone A di Serie C. La capolista, guidata da Gallo, cerca la dodicesima vittoria consecutiva in casa, confermando il proprio ruolo di leader. In questa occasione, scopriremo formazioni, quote, pronostici e convocati, offrendo un’analisi completa di una sfida importante nel campionato veneto.

Il Vicenza di Gallo è sempre più solo in vetta al girone A della Serie C e quest’oggi è impegnato in casa nel derby veneto contro il Cittadella di Iori. Berici inarrestabili: imbattuti con 17 vittorie e 5 pareggi in 22 gare e un vantaggio di ben 12 punti sul Lecco secondo. In casa poi è percorso netto con 11 vittorie in altrettante gare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Vicenza-Cittadella (lunedì 26 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. La capolista cerca la 12esima vittoria consecutiva in casa

Vicenza-Cittadella (lunedì 26 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Vicenza e Cittadella si disputa lunedì 26 gennaio 2026 alle 20:30, nel contesto della Serie C girone A.

Biglietti Vicenza-Cittadella: tutte le info. La Nord ai tifosi granata; SERIE C | Lunedì 26 gennaio alle 20.30 derby Vicenza-Cittadella; Vicenza-Cittadella, Gallo avverte: Derby difficile, ma siamo una squadra matura; Arbitri 23^ giornata.

Pronostico Vicenza-Cittadella | Serie C – 26 Gennaio 2026La 23esima giornata del Girone A di Serie C si chiude Lunedì 26 Gennaio 2026: pronostico Vicenza-Cittadella, quote scommesse ... sportnotizie24.com

Vicenza-Cittadella, Gallo avverte: Derby difficile, ma siamo una squadra maturaIl tecnico biancorosso alla vigilia della sfida di lunedì al Menti: rispetto per gli avversari, fiducia nel gruppo e qualche recupero solo per la panchina ... vicenzatoday.it

