Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 19 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura all' autostrada A24 Roma Teramo a causa di un incidente Ci sono code tra il casello di Tivoli e l'allacciamento con la A1 milano-napoli mentre sultato Urbano della A24 per traffico si rallenta tra Togliatti e tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro andiamo sulla Roma Fiumicino dove Questa mattina è avvenuto un incidente in corso le operazioni di ripristino chiuso al transito veicolare il tratto tra via della Magliana & via Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni chiuse anche le rampe di accesso alla Roma Fiumicino nel tratto interessato dalla chiusura attive deviazione di percorso inviate linee bus di zona sulla Cassia bis a causa di un incidente Ci sono code a partire da Castel de' ceveri direzione Viterbo prestare attenzione segnaliamo un incidente su via Casilina Borghesiana e Tor Bella Monaca nei due sensi di marcia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico Ci sono code tra Laurentina e Ostiense in carreggiata esterna sempre per traffico si rallenta tra Appia e Tiburtina ed infine parliamo di trasporto pubblico sulla linea della metro a per accertamenti delle autorità La linea è sostituita da bus nella tratta Colli Albani nelle due direzioni da Rosa a Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

