Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 17 | 25

Ecco un'introduzione sobria e chiara, ottimizzata per Google, lunga circa 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio del 25 gennaio 2026 alle ore 17:25. Attualmente si registrano code e rallentamenti sul raccordo anulare e altre principali arterie di Roma, a causa di incidenti e lavori in corso. Chiuse alcune tratte sulla Roma Fiumicino e sulla strada regionale 630 a San Giorgio a Liri, con deviazioni e sensi unici temporanei.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna a causa di un incidente Ci sono code tra Anagnina e Ardeatina il più avanti per traffico si rallenta tra Laurentina e Ostiense e tra Cassia bis e Salaria in carreggiata esterna c'è traffico si rallenta tra Appia svincolo diramazione Roma sud e proseguendo Ci sono code all'altezza dello svincolo Nomentana ci spostiamo sulla Roma Fiumicino dove Questa mattina è avvenuto un incidente in corso le operazioni di ripristino chiuso al transito veicolare il tratto tra via della Magliana & via Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni chiuse anche le rampe di accesso la Roma Fiumicino nel tratto interessato dal chiusura attive Deviazioni di percorso deviate linee bus di zona andiamo sulla via Pontina dove a causa di un veicolo in panne si rallenta all'altezza di Castel Romano in direzione del raccordo ci spostiamo più a Frosinone sulla strada regionale 630 Ausonia siamo nel territorio comunale di San Giorgio a Liri a causa di una frana che ha portato detriti sulla carreggiata al km 13 e 300 al momento è attiva una riduzione di carreggiata con senso unico alternato prestare attenzione Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico sulla linea della metro a per accertamenti delle autorità La linea è sostituita da bus della tratta Colli Albani Anagnina nelle due direzioni da Rosa Galati e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 17:25Ecco un'introduzione corretta e sobria, ottimizzata per Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1° gennaio 2026 alle ore 17:25: attualmente si registrano code sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est, e rallentamenti lungo via Appia nei pressi di Frattocchie, Albano Laziale e Genzano di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 17:25Ecco un'introduzione chiara, sobria e ottimizzata per Google, lunga massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 gennaio 2026 alle 17:25.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-01-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Maltempo nel Lazio: mezzi spazzaneve operativi in queste strade della RegioneLa neve che nelle ultime ore é caduta in vari rilievi montuosi della Regione Lazio sta creando condizioni complesse sulla viabilità, con ghiaccio e accumuli di neve che rendono alcune strade particola ... msn.com

WEEKEND A ROMA: INFO VIABILITÀ E TRASPORTI Attenzione agli spostamenti in città per sabato 24 e domenica 25 gennaio. Ecco i principali eventi che potrebbero influenzare il traffico: SABATO 24 GENNAIO – Manifestazioni e Cortei Mattina (10:00-1 - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com