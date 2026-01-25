Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 16 | 25

Ecco un'introduzione adatta per Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio del 25 gennaio 2026. La situazione include rallentamenti sul raccordo anulare a Roma a causa di un incidente, chiusure temporanee sulla Roma-Fiumicino e sulla strada regionale 630 a San Giorgio a Liri per frane. Si segnalano anche lavori programmati sulle linee metro B e B1, con limitazioni temporanee al servizio. Restate informati

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna a causa di un incidente Ci sono code tra Daniela e Ardeatina passiamo sulla roma-fiumicino dov'è questa mattina è avvenuto un incidente in corso le operazioni di ripristino al momento in direzione del raccordo anulare la strada è chiusa tra via Laurentina & via della Magliana nel senso opposto è chiusa all'altezza di via del Cappellaccio prestare attenzione alle deviazioni sul posto siamo a Frosinone sulla strada regionale 630 Ausonia siamo nel territorio comunale di San Giorgio a Liri a causa di una frana che ha portato detriti sulla carreggiata al km 13 e 100 al momento è attiva una riduzione di carreggiata con senso unico alternato prestare attenzione Cambiamo argomento e parliamo di trasporto pubblico la prossima settimana per lavori di rinnovo infrastruttura ferroviaria sulle linee metro B e B1 dalle ore 21 di venerdì 30 gennaio al primo febbraio il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo atti & linee bus sostitutive MB San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio da Rosa Galati è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

