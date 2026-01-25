Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 25 gennaio 2026 alle 13:25. Si segnalano chiusure temporanee sulla Roma Fiumicino, con deviazioni e rallentamenti, e un’allerta meteo gialla con possibili precipitazioni. Si raccomanda attenzione alla guida, specialmente in presenza di pioggia, freddo e ghiaccio. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza sulle strade

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio in apertura chiusa la Roma Fiumicino per incidente tra via Cristoforo Colombo via della Magliana in direzione raccordo anulare chiuse tutte le rampe di accesso dalla Roma Fiumicino sempre Verso il raccordo anulare deviazioni più posto spostamenti minimi sulle altre strade autostrade la regione ricordiamo che per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato l'allerta meteo e giallo sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi presenza alla guida in chiusura lo sport allo stadio Olimpico questa sera calcio d'inizio alle 20:45 per la partita Roma meno Milan possibili difficoltà di circolazione modifiche temporanee linee dei bus che transitano nella zona da chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 13:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 13:25Il servizio di Astral Infomobilità, aggiornato al 1 gennaio 2026, segnala che la viabilità sulla rete regionale del Lazio è attualmente priva di criticità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-01-2026 ore 13:25L'ultima rilevazione sulla viabilità di Roma e Lazio, datata 13 gennaio 2026 alle 13:25, segnala che il traffico è generalmente scorrevole sulle principali arterie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-01-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 16 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 10:25Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio non ci sono particolari segnalazione ... romadailynews.it

Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it

WEEKEND A ROMA: INFO VIABILITÀ E TRASPORTI Attenzione agli spostamenti in città per sabato 24 e domenica 25 gennaio. Ecco i principali eventi che potrebbero influenzare il traffico: SABATO 24 GENNAIO – Manifestazioni e Cortei Mattina (10:00-1 - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac Lavori in viale della Venezia Giulia, da lunedì modifiche alla viabilità e deviazioni per le linee bus 450 e 541 x.com