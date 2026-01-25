Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 09 | 25

Ecco un'introduzione conforme alle tue richieste: Aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio del 25 gennaio 2026. Attualmente, non si registrano particolari segnalazioni sulle strade di Roma e dintorni. Si segnalano alcune limitazioni sul servizio ferroviario della linea B e B1, e variazioni nelle linee bus durante il fine settimana a causa di lavori e condizioni meteorologiche avverse. Restate informati consultando gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio la regione Lazio non ci sono particolari segnalazione ancora in queste le strade della capitale su tutto il territorio regionale Passiamo al trasporto pubblico la prossima settimana per lavori 9 dell'infrastruttura ferroviaria sulla linea metro B e B1 dalle ore 21 e venerdì 30 gennaio al 1 febbraio il servizio Sara limitato alla sola tratta Laurentina San Paolo ATV linee bus festive Amb San Paolo Rebibbia e Piazza Bologna viale Jonio continua l'ondata di maltempo sull'intera al momento piove Infatti su gran parte del territorio A questo proposito ricordiamo il bollettino di allerta gialla emesso dalla Protezione Civile è valido per l'intera giornata raccomandiamo prudenza alla guida rimanete sintonizzati per del traffico in tempo reale da Gaia Marina ormai Chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

