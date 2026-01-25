Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria: Il servizio di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sul traffico e le condizioni di mobilità nella regione Lazio. Oggi, 25 gennaio 2026, alle ore 08:25, si segnala traffico regolare su strade e autostrade, con alcune modifiche sulla linea ferroviaria Roma Viterbo a causa di lavori. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di verificare eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizi la regione Lazio traffico regolare in cui si prime ore del mattino strade autostrade il territorio regionale per il trasporto pubblico e ricordiamo che sulla tratta extraurbana della ferrovia regionale Roma Viterbo per lavori di rinnovo l'infrastruttura è disposta la chiusura anticipata nella tratta Catalano è lunedì al venerdì le ultime partenze di treni saranno le 17:15 da Viterbo e alle 17:25 da Catalano poi bus sostitutivi in chiusura ricordiamo che per la giornata di oggi la più civile ha diramato l'allerta meteo gialla sul Lazio previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale raccomandiamo quindi prudenza alla guida rimanete sintonizzati per le notizie del traffico in tempo magari Marina ormai Chi è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 08:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 08:25La viabilità a Roma e nel Lazio è soggetta a variazioni, con particolare attenzione alla nebbia sulla A1 tra Ponzano Romano e Guidonia Montecelio, riducendo la visibilità a circa 100 metri.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07:25L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 segnala alcune criticità, tra cui code e rallentamenti soprattutto sulla Pontina, il Raccordo Anulare e le principali arterie cittadine.

