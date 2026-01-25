Via Ostaglio nordafricano ferito | carabinieri al lavoro

I carabinieri di Salerno stanno conducendo le indagini sul ferimento di un uomo avvenuto ieri sera in via Ostaglio. La vicenda, ancora sotto approfondimento, richiede l’analisi di testimonianze e reperti per chiarire quanto accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono i carabinieri della compagnia di Salerno ad indagare sul ferimento di un uomo avvenuto ieri sera in via Ostaglio a Salerno. La vittima, uno straniero di nazionalità nord africana è stato ritrovato ferito con colpi di coltello. Trasportata da un’ambulanza allertata attraverso il servizio di emergenza 118 ed un mezzo di emergenza anche della Vopi che ha prestato le prime cure al ferito, La vittima si trova ora ricoverata al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera San Giovanni del Ruggi e non sarebbe in pericolo di vita. Non ci sono al momento altre notizie sul ferimento ed i carabinieri stanno seguendo diverse ipotesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

