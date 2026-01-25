Vi arriva tramite WhastApp La nuova truffa spopola in Italia | pericolosissima come difendersi

Una nuova truffa sta circolando in Italia tramite messaggi inviati su WhatsApp, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti. I criminali digitali adottano strategie sempre più sofisticate per ingannare le persone e ottenere accesso a dati personali o finanziari. È importante conoscere i metodi di difesa e i segnali di allarme per proteggersi efficacemente da queste minacce che si diffondono rapidamente.

Fermare i tentativi di truffa online è diventato sempre più difficile. I cyber criminali sono costantemente al lavoro per ideare nuovi raggiri capaci di conquistare la fiducia delle vittime e sottrarre dati sensibili o svuotare conti bancari. Tra le frodi più recenti si sta diffondendo la cosiddetta truffa dell'avvocato via WhatsApp. La truffa dell'avvocato inizia con un messaggio inviato su WhatsApp da un numero sconosciuto. Il presunto mittente si presenta come un avvocato francese, che starebbe cercando di contattare il destinatario per conto di una fantomatica donatrice. Nel messaggio la vittima viene informata di essere beneficiaria di una ingente somma di denaro.

