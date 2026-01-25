Verso le risorse più green Sei Comuni uniti nella Cer

Sei Comuni dell’Ovest Milanese si sono uniti per promuovere l’uso di energia rinnovabile. La Comunità Energia Rinnovabile Ovest Milanese, costituita ufficialmente, coinvolge i sindaci di Cuggiono, Magenta, Boffalora sopra Ticino, Sedriano, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino. L’obiettivo è favorire iniziative sostenibili e migliorare l’efficienza energetica nel rispetto dell’ambiente. Un passo importante verso un futuro più verde per il territorio.

Sei Comuni insieme per favorire la transizione verso l' energia pulita: va in questa direzione la Comunità Energia Rinnovabile Ovest Milanese, promossa dai sei sindaci di Cuggiono, Magenta, Boffalora sopra Ticino, Sedriano, Robecco sul Naviglio e Santo Stefano Ticino, costituita con atto notarile mercoledì. Il progetto rappresenta il risultato di un lavoro avviato da tempo dall'Amministrazione di Cuggiono, sviluppato attraverso la collaborazione tra i Comuni coinvolti e la società partecipata Asm che ha messo a disposizione personale qualificato, competenze tecniche e risorse economiche. La scelta di coordinare l'iniziativa con i territori limitrofi risponde all'obiettivo di ampliare le possibilità di crescita della Comunità Energetica.

