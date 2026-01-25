Il Comitato per il sì alla diga di Vetto sostiene che il territorio desidera questa opera per contrastare la siccità e tutelare l’ambiente locale. Luciano Catellani, presidente del Comitato di difesa e valorizzazione della Val d’Enza, evidenzia come le preoccupazioni ambientali siano emerse solo recentemente, mentre in passato si sono ignorati i problemi causati da escavazioni e crisi idriche. La questione divide le opinioni sul futuro sostenibile della zona.

"Dove erano quegli ambientalisti quando l’Enza veniva devastata dalle escavazioni selvagge? Quando la siccità uccideva pesci, anfibi e uccelli acquatici, quando distruggeva le campagne e le nostre piante? Quando è venuto Salvini a Vetto, non si sono mai fatti vivi: perché solo oggi saltano fuori?" Lo chiede Luciano Catellani, consigliere del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, e presidente del neonato ’ Comitato di difesa e valorizzazione della Val d’Enza ’, costituitosi a Barco di Bibbiano. Il vice è Iaures Marmiroli, titolare dell’azienda agricola e acetaia ’La grande quercia’, ex assessore di Cavriago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Verso la diga di Vetto. Il comitato per il sì: "Il territorio la vuole"

Diga di Vetto, il Commissario straordinario: "La stima di 20 milioni di euro per la progettazione ha carattere indicativo"Il Commissario straordinario per la diga di Vetto, ingegner Stefano Orlandini, ha precisato che la stima di 20 milioni di euro per la progettazione è da considerarsi indicativa.

Diga di Vetto, il Commissario Orlandini annuncia una conferenza per i sindaciIl Commissario Orlandini ha annunciato una conferenza dedicata ai sindaci, in seguito al secondo incontro del Dibattito Pubblico a Sorbolo Mezzani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: MALTEMPO, SCATTA IL PIANO DI SICUREZZA PER LA DIGA DI GOVOSSAI; Diga di Vetto, chiuso il dibattito pubblico: confronto istituzionale verso la scelta finale; Verso la diga di Vetto. Il comitato per il sì: Il territorio la vuole; Diga di Vetto, Province e Comuni verso una posizione condivisa.

Verso la diga di Vetto. Il comitato per il sì: Il territorio la vuoleA sostegno dell’opera si sono espressi, tra gli altri, i comitati degli alluvionati della Bassa Reggiana, AmiamolEnza, oltre a Confagricoltura, Coldiretti, Confedilizia, Unicav, Agriturist regionale, ... ilrestodelcarlino.it

Diga di Vetto, Province e Comuni verso una posizione condivisaIl 29 gennaio è il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni sul progetto della diga di Vetto, che segna la fase conclusiva del dibattito ... redacon.it

Diga di Bau Pressiu - Nuxis - tracimazione da ore - una valanga d’acqua che finisce a mare, visto che anche la diga di Tratalias, connessa fisicamente, sta tracimando verso la foce del Rio Palmas la connessione del sistema Tirso- Flumendosa, che nel facebook

MALTEMPO, SCATTA IL PIANO DI SICUREZZA PER LA DIGA DI GOVOSSAI Raggiunto il massimo livello d’invasamento: l’acqua in uscita utilizzata per coprire il totale fabbisogno del potabilizzatore di Jann’e Ferru e quella in eccesso riversata verso il lago di x.com