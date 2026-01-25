Verona-Udinese lunedì 26 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 20:45 si disputa a Verona il match tra i padroni di casa e l’Udinese, ultima partita della 22ª giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per un incontro che chiude il programma del turno. Un'analisi obiettiva e dettagliata per seguire con attenzione questa partita.

Il match di lunedì sera al Bentegodi tra Verona e Udinese chiude ufficialmente la giornata 22 di Serie A. L’Hellas ha sicuramente le motivazioni maggiori dato che è attualmente in fondo alla classifica insieme al Pisa e deve necessariamente riuscire a interrompere la serie negativa che lo vede senza vittorie da sei turni. Gli scaligeri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

L'incontro tra Verona e Udinese, in programma lunedì 26 gennaio alle 20:45 al Bentegodi, chiude la 22ª giornata di Serie A.

