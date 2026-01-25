Verona-Udinese lunedì 26 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L'incontro tra Verona e Udinese, in programma lunedì 26 gennaio alle 20:45 al Bentegodi, chiude la 22ª giornata di Serie A. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per analizzare al meglio questa gara. Una sfida importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi nella corsa alla classifica.

Il match di lunedì sera al Bentegodi tra Verona e Udinese chiude ufficialmente la giornata 22 di Serie A. L’Hellas ha sicuramente le motivazioni maggiori dato che è attualmente in fondo alla classifica insieme al Pisa e deve necessariamente riuscire a interrompere la serie negativa che lo vede senza vittorie da sei turni. Gli scaligeri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Verona-Udinese (lunedì 26 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLunedì 26 gennaio 2026 alle ore 20:45 si gioca Verona-Udinese al Bentegodi, ultima sfida della giornata 22 di Serie A.

