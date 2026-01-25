Verissimo torna Enrica Bonaccorti in studio | la battaglia contro il tumore

Oggi, a Verissimo, Enrica Bonaccorti torna in studio in occasione di un’intervista con Silvia Toffanin. La conduttrice e giornalista condividerà la sua esperienza personale nella battaglia contro il tumore, offrendo uno sguardo sincero e rispettoso su un tema di grande attualità e sensibilità. Un’occasione per conoscere meglio il suo percorso e riflettere sull’importanza della prevenzione e della resilienza.

(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo, per un’intervista intensa con Silvia Toffanin. La conduttrice, 76 anni, sta affrontando un periodo particolarmente delicato dovuto alla sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Lo scorso settembre Enrica aveva rivelato sui social di essere malata. Con un post su Instagram, la conduttrice aveva rivelato la diagnosi di tumore facendo riferimento nel messaggio anche a Eleonora Giorgi, morta a marzo all'età di 71 anni per un cancro al pancreas. "E' da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione", aveva scritto la 75 anni, nel messaggio abbinato alla foto che la ritrae su una sedia a rotella, spinta dalla figlia Verdiana.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Verissimo, Enrica Bonaccorti e il tumore: “La notizia peggiore…”Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e volto noto della televisione italiana, rivela la sua difficile battaglia contro il tumore.

Leggi anche: Enrica Bonaccorti e il tumore, lo straziante annuncio a “Verissimo”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Enrica Bonaccorti lotta contro il cancro

Argomenti discussi: Verissimo, sabato 24 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi; Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026; Verissimo 24 25 gennaio Enrica Bonaccorti; Verissimo, domenica 25 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi.

Verissimo, torna Enrica Bonaccorti in studio: la battaglia contro il tumoreEnrica Bonaccorti sarà ospite oggi, domenica 25 gennaio, a Verissimo, per un’intervista intensa con Silvia Toffanin. La conduttrice, 76 anni, sta affrontando un periodo particolarmente delicato dovuto ... adnkronos.com

Enrica Bonaccorti parla del tumore a Verissimo: Ho già pensato al funeraleSto bene con questi capelli finti?. A porre questa domanda con una tenerezza struggente è stata Enrica Bonaccorti: ospite a Verissimo da Silvia Toffanin nella puntata del 16 novembre 2025, ha ... dilei.it

Domenica 25 gennaio in tv: ospiti e appuntamenti imperdibili Domenica 25 gennaio 2026 torna un ricco palinsesto televisivo con Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa, tre programmi molto amati che ospiteranno personaggi famosi e storie toccanti. - facebook.com facebook