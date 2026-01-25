Flavio e Nicole condividono la loro esperienza di vita lontano dal contesto di Uomini e Donne. Con semplicità e naturalezza, hanno parlato delle attività quotidiane e dei cambiamenti avvenuti nel tempo. Flavio ha sottolineato che le cose stanno procedendo positivamente, offrendo un quadro autentico del loro percorso. Un racconto che si distingue per sincerità e rispetto, lontano da ogni clamore mediatico.

Complici e sorridenti, Flavio e Nicole hanno raccontato la quotidianità lontano dalle telecamere. Flavio ha spiegato: “Sta andando bene. La conoscenza vera è iniziata solo dopo la scelta. Nel programma ci si conosce, ma è nella vita di tutti i giorni che capisci davvero chi hai davanti.” Nicole ha aggiunto con sincerità: “Ero convintissima che non mi avrebbe scelta. Pensavo che l’ultima esterna sarebbe stata l’ultima volta che l’avrei visto. Quando se n’è andato, ero davvero giù, ma ho deciso di lasciarmi andare e vivere tutto fino in fondo.” Secondo Flavio, proprio questa spontaneità è stata decisiva nella scelta finale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Verissimo: Flavio e Nicole parlano della vita lontano da Uomini e Donne

Uomini e Donne, Nicole spiazza prima della scelta: il gesto per FlavioIn attesa della decisione finale, Nicole sorprende prima della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Flavio sceglie Nicole e le dice “Voglio vivermelo fuori da qui”Nella puntata di Uomini e Donne, Flavio sceglie Nicole, dichiarandole: “Voglio vivermelo fuori da qui”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Uomini e donne: Flavio e Nicole crisi o amore folle #uominiedonne #gossip

Argomenti discussi: Verissimo: Flavio Ubirti e Nicole Bellone: l'intervista integrale Video; Flavio Ubirti a Verissimo: Con Nicole c'è grande passione. E svela il dettaglio per cui l'ha scelta; Verissimo: Flavio Ubirti e Nicole Bellone: Il nostro amore nato a Uomini e Donne Video; Verissimo, Flavio Ubirti e Nicole Belloni si raccontano dopo la scelta a Uomini e Donne.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni ospiti a Verissimo: Tra di noi c’è grande passioneLa nuova coppia di Uomini e Donne Flavio Ubirti e Nicole Belloni è stata ospite a Verissimo ed ha raccontato della grande passione tra loro ... ilvicolodellenews.it

Flavio e Nicole: la storia d'amore che è sbocciata dopo Uomini e DonneFlavio e Nicole svelano a Verissimo i retroscena della loro storia d'amore post Uomini e Donne. Scopri tutti i dettagli esclusivi e le emozioni che hanno caratterizzato il loro percorso insieme. notizie.it

Flavio Ubirti su Nicole: "Mi ha sorpreso fuori da Uomini e Donne" Ospite a Verissimo, Flavio Ubirti ha raccontato come sta andando la sua storia d’amore con Nicole Belloni, scelta finale a Uomini e Donne. "Naturalmente la conoscenza vera è iniziata dopo la - facebook.com facebook