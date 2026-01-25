La Notte della Giöbia torna giovedì, portando con sé 28 falò che accompagneranno il passaggio dall'inverno alla primavera. L'evento, che coinvolge centro, quartieri, parrocchie e scuole, rappresenta una tradizione consolidata. Un'occasione per ritrovarsi e condividere un momento di cultura e comunità, mantenendo vivo un rito che si tramanda nel tempo.

Torna giovedì la Notte della Giöbia con 28 falò che saluteranno l’inverno tra centro, quartieri, parrocchie e scuole. Il momento clou sarà come sempre il grande rogo nel parcheggio di via Einaudi, acceso alle 19 e preceduto dall’esposizione dei fantocci in piazza Santa Maria. Subito dopo, dalle 19.30, spazio alla convivialità in piazza Vittorio Emanuele con la tradizionale risottata: quest’anno saranno duemila le porzioni di risotto con luganega al costo simbolico di tre euro, accompagnate da vino rosso e chiacchiere. Rogo e risotto anche a Sacconago, dove la festa proseguirà fino a notte fonda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ventotto falò. È la Notte della Giöbia

