Primo consiglio comunale di Grottammare del nuovo anno convocato per le ore 16,30 di martedì prossimo. L’ordine del giorno è incentrato in larga parte su questioni ambientali e di viabilità. La fase iniziale della riunione sarà dedicata all’esame di due mozioni della maggioranza e una serie di interrogazioni dei partiti di minoranza. Prosegue anche l’iter di una corposa variante urbanistica, contenente tre modifiche al Piano Regolatore Generale. Di stringente attualità la mozione promossa dal gruppo consiliare Solidarietà e Partecipazione – Città in Movimento. Riguarda la ferma opposizione alla realizzazione di una vasca di colmata (una struttura per lo smaltimento di sedimenti) proposta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in prossimità del porto di San Benedetto, quindi a strettissimo contatto con le spiagge di Grottammare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasca di colmata, area marina protetta. In Consiglio si parlerà di ambiente

