Vandalizzata un' auto in sosta ad Altavilla lo sfogo del proprietario della vettura

Un'auto parcheggiata in piazza Cerrelli ad Altavilla è stata vandalizzata. Il proprietario, dopo aver lasciato la vettura sotto i portici, ha trovato sportello graffiato e due ruote forate con un coltellino. Un episodio che evidenzia ancora una volta l'importanza di prestare attenzione alla sicurezza dei veicoli in aree pubbliche e di segnalare comportamenti dannosi alle autorità competenti.

