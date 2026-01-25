Vandalizzata un' auto in sosta ad Altavilla lo sfogo del proprietario della vettura
Un'auto parcheggiata in piazza Cerrelli ad Altavilla è stata vandalizzata. Il proprietario, dopo aver lasciato la vettura sotto i portici, ha trovato sportello graffiato e due ruote forate con un coltellino. Un episodio che evidenzia ancora una volta l'importanza di prestare attenzione alla sicurezza dei veicoli in aree pubbliche e di segnalare comportamenti dannosi alle autorità competenti.
"Parcheggio l’auto sotto i portici in piazza Cerrelli, torno e trovo la sorpresa: sportello graffiato e due ruote bucate con un coltellino.Un gesto da vigliacco, soldi e tempo buttati per colpa di un miserabile": è la denuncia a mezzo social di un cittadino di Altavilla Silentina.“A te che l’hai.🔗 Leggi su Salernotoday.it
