Vandali nella chiesa di San Valeriano di Agropoli | restaurato il Bambinello di Praga

Dopo circa due settimane dagli atti vandalici alla chiesa di San Valeriano di Agropoli, il Bambinello di Praga è stato restaurato e restituito al suo posto. L’intervento ha permesso di riparare i danni causati dal furto e dagli atti di vandalismo, assicurando la conservazione di un importante simbolo religioso e storico per la comunità locale.

Dopo circa quindici giorni dal furto e dagli atti vandalici presso la chiesa di San Valeriano di Agropoli, sabato mattina la statua del Bambinello di Praga, danneggiata durante l’incursione dei ladri, è tornata al suo posto, dopo essere stata restaurata. La ricollocazione del Bambinello di Praga.🔗 Leggi su Salernotoday.it Borgo Nuovo, restaurato dall'Accademia di Belle arti il crocifisso ligneo della chiesa di San Paolo ApostoloL'Accademia di Belle Arti ha completato il restauro del crocifisso ligneo della chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, restituendo all'opera la sua integrità e bellezza originale. Vandali a Giffoni, imbrattato il murales di Baseman appena restauratoA Giffoni Valle Piana, il murales di Gary Baseman, recentemente restaurato, è stato danneggiato da atti di vandalismo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Vandali nella chiesa di San Valeriano di Agropoli: restaurato il Bambinello di Praga; Baby vandali lanciano fumogeni e botti contro il sagrato della chiesa: convocati in caserma con i genitori; Monza, nel mirino dei vandali i simboli della città, la politica li porta in aula; Individuati dalle telecamere i vandali del presepe. Baby vandali lanciano fumogeni e botti contro il sagrato della chiesa: convocati in caserma con i genitoriCORDENONS - Hanno scoppiato botti, acceso fumogeni colorati e imbrattato il sagrato della chiesa di Santa Maria Maggiore, in piazza della Vittoria. Identificati tutti i giovani responsabili ... ilgazzettino.it Vandali nella chiesa campestre: la denuncia di parroco e sindacoGolfo Aranci I vandali hanno preso di mira la chiesa di Nostra Signora del Monte, nel territorio di Golfo Aranci, e in particolare la struttura che custodisce l’altare esterno: è stata rimossa la canc ... lanuovasardegna.it ilMediano.it. . #sommavesuvìana La scorsa notte ignoti hanno vandalizzato gli spazi della Chiesa di San Giorgio Martire. Tanti I messaggi di rabbia e i timori dei sommesi rispetto al dilagare di atti di vandalismo in diversi punti della città. Le dichiarazioni di Don - facebook.com facebook Cronaca inquietante in Europa: ancora attacchi a simboli cristiani e a sacerdoti Stanotte una chiesa storica di Amsterdam, la Vondelkerk, è stata avvolta dalle fiamme in un incendio devastante. Atti vandalici che vengono compiuti ormai abitualmente in tutta Eu x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.