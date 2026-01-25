Van der Poel nella storia del ciclocross | è il più vincente di tutti i tempi ed è solo all'inizio

Mathieu Van der Poel si conferma una figura di rilievo nel ciclocross, consolidando il suo ruolo come il più vincente di sempre. Con il 12° successo stagionale in coppa del mondo, dimostra costanza e talento, segnando un nuovo capitolo nella storia di questa disciplina. La sua presenza continua a rappresentare un punto di riferimento per atleti e appassionati, confermando il suo stato di forma e la sua determinazione.

Ennesima, straordinaria prova di forza assoluta da parte di Mathieu Van der Poel che ha conquistato il suo 12° successo stagionale in coppa del Mondo in altrettante prove. Diventando con 182 vittorie da professionista il più vincente di ogni tempo. E ora punta al suo 8° Mondiale, altro primato mai raggiunto da nessuno prima d'ora.🔗 Leggi su Fanpage.it LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel per continuare la striscia vincente. Forfait di Van AertBenvenuti alla diretta della gara maschile di ciclocross a Koksijde, valida per la Coppa del Mondo 20252026. Ciclocross, debutto stagionale vincente per Van Der PoelMathieu Van Der Poel inaugura la stagione ciclocross con una vittoria a Namur, nonostante una caduta. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. VAN DER POEL GANA Y VAN AERT SE RETIRA TRAS CAÍDA#cycling #ciclismo #ciclocross #vanderpoel #vanaert Argomenti discussi: Van der Poel dice 50 in Coppa del Mondo! È record di vittorie: generale a un passo; Van der Poel, mister Sanremo compie 31 anni!; CDM Ciclocross, alla fine Mathieu van der Poel sarà al via della prova di Benidorm: La voglia di gareggiare era semplicemente troppo forte; Ciclismo su strada: calendario completo dell'UCI World Tour 2026 con le gare maschili più importanti dell'anno. Van der Poel nella storia del ciclocross: è il più vincente di tutti i tempi ed è solo all’inizioEnnesima, straordinaria prova di forza assoluta da parte di Mathieu Van der Poel che ha conquistato il suo 12° successo stagionale in coppa del Mondo ... fanpage.it HOOGERHEIDE. VAN DER POEL DOMINA NELLA SUA OLANDA E CONQUISTA LA COPPA DEL MONDO: 9° FONTANAdi Danilo Viganò Davanti al suo pubblico di Hoogerheide, nella sua Olanda, Mathieu Van Der Poel firma la 51sima vittoria in Coppa del Mondo di Ciclocross. L'iridato della Alpecin Premier Tech non si ... tuttobiciweb.it VAN DER POEL PIGLIATUTTO Mathieu van der Poel conquista Hoogerheide e si assicura la classifica di Coppa del Mondo. L’olandese si conferma il più vincente di sempre nella storia della Coppa del Mondo con 51 tappe vinte, sorpassando Sven Nys - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.