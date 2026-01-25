Valsa Group ha conquistato una vittoria cruciale al PalaPanini, battendo Piacenza al tie-break con un punteggio di 3-2. La partita, caratterizzata da un lungo scambio finale concluso da Luca Porro, ha permesso a Modena di superare gli avversari nella corsa al quarto posto, mantenendo gli stessi punti ma con una partita vinta in più. Un risultato importante nel percorso stagionale delle due squadre.

Il boato con cui il PalaPanini ha salutato il 5-1 nel tie-break firmato da Luca Porro dopo un’azione infinita è la cartolina del soffertissimo successo 3-2 che riporta Modena col naso davanti a Piacenza nella corsa al quarto posto, stessi punti ma una partita vinta in più. Il destino di nuovo nelle mani dei gialloblù dopo una battaglia agonistica come non se ne vedevano da un po’, al PalaPanini. Per il bel gioco bisognerà aspettare, certo, ma la Modena-Piacenza di ieri notte è stato un duello feroce e carico di errori e tensione tra due formazioni che si contendevano il quarto posto molto da vicino, e verosimilmente se lo contenderanno anche nelle prossime quattro partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Valsa Group Il derby infinito vinto al tie break

Leggi anche: La Valsa Group spreca sul più bello. Cisterna rimonta e la spunta al tie break

Impresa Rana Verona a Trento, derby dell'Adige vinto al tie-breakImpresa Rana Verona a Trento, nel secondo derby dell’Adige della stagione, vinto al tie-break alla Bts Arena.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Modena fa suo il derby contro Piacenza nell’anticipo del 18° turno; Derby della via Emilia, la Gas Sales Bluenergy in trasferta a Modena per difendere il quarto posto; Modena la spunta al quinto set sulla Gas Sales dopo una battaglia (3-2); Vero Volley Monza - Valsa Group Modena in Diretta Streaming | DAZN IT.

Valsa Group Il derby infinito vinto al tie breakI gialli battono Piacenza con grinta nella sfida diretta al PalaPanini decisiva per il quarto posto: Gas Sales agganciata in classifica ... sport.quotidiano.net

Pallavolo SL – Splendido derby al PalaPanini: ha vinto Modena di un super Luca Porro e raggiunto in classifica PiacenzaIl terzo derby emiliano della stagione 2025/26 sorride alla Valsa Group Modena, che ha la meglio su Gas Sales Bluenergy Piacenza solamente al tie-break. Il 18° turno di SuperLega Credem Banca si è ape ... ivolleymagazine.it

Valsa Group, Davyskiba non si sbilancia: "A fine stagione valutermo il futuro. Con Piacenza vincerà chi saprà far meglio in attacco con le ricezioni staccate". - facebook.com facebook

'' Valsa Group Modena 18:00 Rai Sport e VBTV PalaBarton Energy #BlockDevils x.com