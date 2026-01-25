Valore della vita radici cristiane identità Trump segue Leone XVI sui principi non negoziabili la Ue li mortifica

Il valore della vita e le radici cristiane costituiscono elementi fondamentali dell’identità europea e occidentale. Mentre figure come Trump seguono i “principi non negoziabili” di Leone XIII, la Ue sembra sminuirli e ignorarli. A pochi mesi dalla pubblicazione della Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, questi principi sembrano essere stati dimenticati, rischiando di influenzare il futuro globale e le nostre radici più profonde.

A qualche mese dalla pubblicazione del NSS (National Security Strategy of the Unated States) nessuno ne parla più, nessuno se ne preoccupa minimamente, quasi fossero stati rimossi e risolti tutti i problemi a cui aveva fatto riferimento quel documento, la cui impostazione molto probabilmente determinerà il futuro del mondo rispetto agli scenari attuali. Infatti scompare la visione della cosiddetta “t rappola di Tucidide ”, secondo la quale, quando una potenza dominante vede crescere una potenza emergente che ne può minare il predominio, la guerra diventa inevitabile. Il documento ridimensiona questo potenziale pericolo perché gli Stati Uniti vogliono rimanere il paese più ricco e forte del mondo, ma non sono più interessati a controllare l’intero pianeta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leone XIV, il Papa conservatore che rilancia l’Europa e le sue radici giudaico-cristianeL'articolo analizza la figura di Leone XIV, il Papa conservatore che, durante la cerimonia nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è presentato come una voce forte a tutela delle radici giudaico-cristiane e dei valori occidentali, distinguendosi chiaramente dall’orientamento più progressista di Bergoglio.

Leggi anche: Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: “Il presepe come valore e radici. Siate orgogliosi della vostra identità” (video)

