Valentino la battuta che scatena i veleni Giammetti fulmina Cucinelli | Non lo conosceva neanche

Dopo la scomparsa di Valentino Garavani, emergono tensioni tra Brunello Cucinelli e Giancarlo Giammetti. Giammetti ha criticato Cucinelli, affermando che non lo conosceva, scatenando un acceso dibattito. La disputa evidenzia le divergenze tra le figure del mondo della moda, aggiungendo un capitolo alla complessa vicenda umana e professionale del celebre couturier.

Non manca una coda polemica dopo la morte di Valentino Garavani, con una disputa tra lo stilista Brunello Cucinelli e il socio ed ex compagno del grande couturier Giancarlo Giammetti. Intervistato nei giorni scorsi su Rai Radio 1 da Un giorno da pecora, Cucinelli aveva detto di avere avuto un buon rapporto con Valentino: "Valentino vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava. Mi chiedeva, 'mi puoi fare lo sconto?' 'Maestro, ci mancherebbe che non glielo faccia, per me è un onore', rispondevo". Il "re del cachemire" intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari ha raccontato: "Sono stato al funerale del maestro Valentino, è stato bello, anche perché lui aveva più di 90 anni, ha lasciato questa vita in serenità, senza soffrire e questo rende anche un funerale un momento bello e non triste - ricorda ancora -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Argomenti discussi: Riccobono: Le battute di Valentino e i suoi carlini adorati. Quante risate prima di sfilare; Il rapporto di Valentino con i suoi carlini; Valentino, il ricordo della storica première della Maison, Maria Antonietta De Angelis: Lavorare al suo fianco mi ha insegnato che cos'è la perfezione. Io ero affezionata a lui, ma credo proprio che anche lui fosse un pochino affezionato a me; Valentino in the sky.

Anne Hathaway presente ai funerali di Valentino a Roma. L'attrice, vestita di nero, è arrivata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Nessuna battuta con i giornalisti, ma grande commozione da parte della star di Hollywood per l'ultimo saluto allo - facebook.com facebook

Alla camera ardente di Valentino c'è Giancarlo Giammetti accompagnato da Georgina Brandolini D’Adda, a lungo musa e collaboratrice dello stilista, di origini franco-brasiliane, principessa e contessa di Valmareno (titolo assunto sposando nel 1975 Rodrigo x.com