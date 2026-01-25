Valentino indossava i nostri capi e scherzava mi fai un po’ di conto? | Cucinelli ricorda lo stilista La replica di Giammetti | Mai conosciuto né chiamato

Il ricordo di Brunello Cucinelli ai funerali di Valentino Garavani, svoltisi il 23 gennaio, sottolinea l’importanza dello stilista come figura di rilievo del Novecento. Cucinelli ha ricordato Valentino come un grande genio, evidenziando il suo contributo nel mondo della moda. La vicinanza di figure come Cucinelli testimonia l’impatto duraturo di Valentino nel panorama stilistico internazionale e il rispetto che ha suscitato tra i suoi colleghi.

C’era anche Brunello Cucinelli ai funerali di Valentino Garavani che si sono tenuti venerdì 23 gennaio: “Oggi è un omaggio a un grande stilista, ma soprattutto a un grande genio del Novecento. Direi anche un padre della moda italiana”. Sono state le sue prime parole e poi ha lasciato ai cronisti un ricordo. “È stato uno dei fondatori, insieme al mio stimatissimo Giorgio Armani e a Gianni Versace. – ha affermato – Io sono qui per omaggiare un grande maestro. Per me era una persona piacevolissima, elegantissima, perbene. Mi chiamava lui personalmente perché indossava molti nostri capi e scherzosamente mi diceva: però mi fai un pò di sconto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Valentino chiedeva lo sconto”: la battuta di Cucinelli fa arrabbiare Giammetti: “Mai conosciuto”Una recente dichiarazione di Brunello Cucinelli ha suscitato polemiche nel mondo della moda italiana.

Cucinelli: «Valentino chiedeva lo sconto in boutique». Giammetti si arrabbia: «Non lo ha mai conosciuto»Durante un’intervista a Rai Radio1, Brunello Cucinelli ha condiviso il suo rapporto con Valentino, ricordando come lo stilista, pur avendo un rapporto amichevole, chiedesse spesso sconti in boutique.

