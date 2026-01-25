Antonio Bandini, per dieci anni, è stato il braccio destro di Valentino Garavani, ricoprendo il ruolo di design director delle collezioni donna. La sua collaborazione con Valentino è stata caratterizzata da momenti di intimità e condivisione, tra confidenze, racconti e risate, che hanno segnato un’importante fase della storia della Maison. Questo ricordo testimonia l’affetto e la stima che hanno legato i due professionisti nel corso degli anni.

Come ha conosciuto Valentino Garavani? «Avevo 28 anni, lavoravo da Guy Laroche, all’epoca. Madame Baufumé, la fashion coordinator della griffe, che era anche moglie del CEO di Dior, era appena passata da Valentino. Fu lei che mi introdusse alla maison. Feci un incontro direttamente con Giancarlo Giammetti. Lì per lì mi sembrò fosse andato disastrosamente: mi trattò male - diciamo così - ma io non me la presi, non sono un tipo collerico. All’epoca, poi, per i “grandi” c’era un enorme rispetto, non come ora che i ragazzini sono spesso presuntuosi. Capii solo più tardi che quell’incontro era una specie di test, per valutare come reagissi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentino, il ricordo di Antonio Bandini, il suo braccio destro per 10 anni: «Io e lui nello stesso ufficio, una scrivania di fronte all'altra. I racconti di Audrey Hepburn e Jackie Kennedy, le confidenze e le risate. E quella volta che l'ho mandato a quel paese»

Valentino, il ricordo di Antonio Bandini, il suo braccio destro per 10 anni: «Io e lui nello stesso ufficio, una scrivania di fronte all'altra. I racconti di Audrey Hepburn e Jackie Kennedy, le confidenze e le risate. E quella volta che l'ho mandato a quel paese»Antonio Bandini, ricordo di Valentino, è stato il braccio destro del celebre designer per dieci anni.

L’intervista al compagno storico e braccio destro di Valentino, Giancarlo Giammetti: “Io non facevo il business, io facevo il futuro della ditta vicino a lui, dandogli la libertà di pensare solo a creare”Ripubblichiamo l’intervista a Giancarlo Giammetti, storico collaboratore e amico di Valentino Garavani, scomparso oggi a Roma all’età di 93 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Blog | Valentino Garavani: il ricordo personale di un'icona della moda italiana; Valentino, il ricordo di Donatella Versace alla camera ardente: Mi sono vestita di rosso per lui; Giancarlo Giammetti, compagno e socio di Valentino: Il mio ricordo più bello? Il giorno in cui ci siamo conosciuti; Addio Valentino: Mozart, rose e maison internazionali ai funerali dell'ultimo imperatore della moda - L'omelia: La bellezza divina si cela nelle minuzie.

Valentino mi chiedeva scherzosamente di fargli un po’ di sconto: Giammetti attacca Cucinelli mai visto, poi la replica (ma scoppia il caso)Ai funerali di Valentino Garavani, Brunello Cucinelli ricorda lo stilista come un maestro del Novecento che gli chiedeva lo sconto, ma Giancarlo Giammetti replica duramente: Non lo ha mai conosciut ... gay.it

Valentino, il ricordo della storica première della Maison, Maria Antonietta De Angelis: «Lavorare al suo fianco mi ha insegnato che cos'è la perfezione. Io ero affezionata a ...Le sue mani sapienti hanno tagliato, cucito, decorato le più belle creazioni della Maison Valentino. Più artista che sarta, Maria Antonietta De Angelis ricorda per noi il «signor Valentino»: ecco il r ... vanityfair.it

Agenzia Vista. . Funerali Valentino, il ricordo del compagno Hoeksema: “Grazie per avermi cambiato” - facebook.com facebook

Whoopi Goldberg: «"Un posto al sole" mi ha ricordato perché amo recitare. Valentino Ricordo i complimenti. Mi sento troppo vecchia» x.com