Valentina racconta come il motocross sia entrato nella sua vita fin dalla giovane età, diventando una passione che le ha permesso di affermarsi in un ambiente tradizionalmente maschile. La sua esperienza testimonia determinazione e dedizione, dimostrando che con impegno si possono superare gli ostacoli e farsi valere nel mondo dello sport.

Macerata, 25 gennaio 2026 – “Con il motocross è stato amore a prima vista, sin da quando ero piccolissima”. Da 23 anni la cingolana Valentina Ragni, team coordinator della Ktm, lavora nella nota casa motociclistica austriaca. “I miei - ricorda - erano grandi appassionati di motocross e mi portavano a seguire le gare, la scintilla è scoccata molto presto”. In pensione con quota 100, guadagnò 180 euro: l’Inps gliene chiede indietro 20mila. Salvato dal giudice Ragni, un qualcosa centra il crossodromo Tittoni di Cingoli? "Sicuro. Consideriamo che la pista si trova a un chilometro da casa, i miei amavano questa disciplina e mi portavano con loro al Tittoni, dove si sono disputate importanti manifestazioni, ma anche su altre piste”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valentina e il motocross: “Un amore a prima vista. Così mi sono fatta valere in un mondo di maschi”

Leggi anche: Valentina Greggio: "Così sono diventata l'atleta più veloce del mondo"

Il bassista dei Modà Stefano Forcella: “A Brembilla lavoravo in fabbrica. Mia madre mi comprò un basso: è stato amore a prima vista”Stefano Forcella, bassista dei Modà e originario di Brembilla, è l’unico membro bergamasco della band.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

lo TSUNAMI ha COLPITO il Nostro VILLAGGIO è SUCCESSO di TUTTO

Argomenti discussi: Aperilibro con E’ stata tutta vita - Valentina Mastroianni apre la stagione culturale giovedì 29 gennaio; Play Energia e Finass Viterbo in grande spolvero nel fine settimana a Rocca di Papa nel Cross e a Rieti nel Global Calendar; Scontro moto-auto, 50enne in ospedale e traffico in tilt; Valentina Vaccari: In allenamento piangevo. Poi ho capito che dovevo puntare più sulla velocità.

Quartu, il sindaco premia i piccoli Daniel Corda e Valentina PerraIl sindaco di Quartu Graziano Milia ha ricevuto e premiato stamattina due sportivi, Daniel Corda, 11 anni, e Valentina Perra, 19 anni, distintisi di recente nelle rispettive discipline, il motocross e ... unionesarda.it