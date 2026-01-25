Usa | ' Vance ' caos Minneapolis colpa estrema sinistra' Hegseth ' sosteniamo patrioti Ice'

Il dibattito sull’episodio di Minneapolis coinvolge diverse opinioni. Vance attribuisce il caos alla presunta estrema sinistra, mentre Hegseth sostiene i patrioti coinvolti, come gli agenti che hanno ucciso Alex Pretti. Queste posizioni riflettono le tensioni politiche e sociali in corso negli Stati Uniti, evidenziando come le interpretazioni degli eventi siano spesso influenzate da orientamenti ideologici diversi.

Washington, 25 gen. (Adnkronos) - I principali collaboratori del presidente Usa Donald Trump si sono espressi a favore degli agenti che a Minneapolis ieri hanno ucciso Alex Pretti. "Questo livello di caos progettato è tipico di Minneapolis. È la conseguenza diretta della collaborazione tra agitatori di estrema sinistra e autorità locali". Lo ha dichiarato il vicepresidente JD Vance in un post su X. Anche Pete Hegseth, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha difeso l'operato degli agenti dell'ICE, definendoli "patrioti". "Sosteniamo al 100% i patrioti dell'Ice. Grazie a Dio. State SALVANDO il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

