Usa tempesta di neve e ghiaccio | più di 100mila voli cancellati

La recente tempesta di neve e ghiaccio ha provocato la cancellazione di oltre 100.000 voli negli Stati Uniti, creando notevoli disagi ai viaggiatori. L’ondata di maltempo continua a interessare vaste regioni, portando nevicate intense, nevischio e pioggia gelata. Questi eventi atmosferici estremi evidenziano l’impatto delle condizioni invernali sulle infrastrutture di trasporto e sulla vita quotidiana.

Non si arresta la tempesta invernale che sta colpendo vaste aree degli Usa portando neve, nevischio e pioggia gelata. Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha avvertito che il fenomeno atmosferico persisterà fino a lunedì, con temperature gelide e strade pericolose. Da quando la tempesta ha iniziato a colpire il Paese, oltre 880mila persone sono rimaste senza elettricità, soprattutto negli Stati del Tennessee, Texas, Louisiana e Mississippi. Inoltre, più di 10mila voli sono stati cancellati, con ritardi massicci negli aeroporti di Philadelphia, Washington, New York e New Jersey. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tempesta di neve e ghiaccio negli Usa, oltre 12mila voli cancellati

Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 300mila senza elettricità e voli cancellati

