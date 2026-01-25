Usa | procuratore generale ' governatore Minnesota non ha applicato legge'

Il procuratore generale degli Stati Uniti ha evidenziato come il governatore del Minnesota non abbia applicato la legge, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza degli agenti ICE. La posizione dei politici locali, che criticano le attività di applicazione delle norme, mette a rischio l’efficacia delle operazioni e la tutela delle leggi federali. Questa situazione solleva questioni sulla collaborazione tra autorità statali e federali nel rispetto delle normative vigenti.

Washington, 25 gen. (Adnkronos) - Il governatore del Minnesota rifiuta di "far rispettare la legge" e i politici dello Stato stanno mettendo a rischio la vita degli agenti dell'Ice criticando le sue attività. Lo ha scritto in una lettera al governatore Tim Walz il procuratore generale degli Stati Uniti Pamela Bondi in seguito alla sparatoria di Alex Pretti. Nella missiva, la Bondi parla anche di "frode finanziaria senza precedenti", aggiungendo che Walz non è più in grado di proteggere vite o fondi americani.

