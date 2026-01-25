La testimone ha dichiarato che Alex Pretti non stava impugnando armi al momento dell’incidente a Minneapolis, avvenuto ieri. Non è chiaro il motivo per cui gli agenti abbiano risposto con lo sparo. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica dell’intervento e sulle ragioni che hanno portato a questa azione.

Washington, 25 gen. (Adnkronos) - Alex Pretti non brandiva un'arma quando ieri si è avvicinato agli agenti federali a Minneapolis. Lo hanno dichiarato testimoni dell'omicidio sotto giuramento, contraddicendo le affermazioni fatte dai funzionari dell'amministrazione Trump che hanno cercato di far passare l'uccisione di un uomo a terra come un atto di autodifesa. I resoconti dei testimoni sono stati presentati in dichiarazioni giurate depositate presso la corte federale del Minnesota ieri sera, poche ore dopo l'omicidio di Pretti, nell'ambito di una causa intentata dall'America Civil Liberties Union (ACLU) per conto dei manifestanti di Minneapolis contro Kristi Noem e altri funzionari della sicurezza interna che dirigono la repressione dell'immigrazione nella città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Usa: la testimone, 'Pretti non brandiva armi, non so perché agenti gli hanno sparato'

Gli agenti federali statunitensi hanno sparato a due persone a PortlandDue persone sono state ferite da agenti federali a Portland, Oregon, in un incidente avvenuto nei pressi di un ospedale.

Gli agenti dell’ICE hanno sparato a un’altra persona a MinneapolisGli agenti dell’ICE sono stati coinvolti in un episodio a Minneapolis in cui hanno sparato a una persona.

