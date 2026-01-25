Usa giornalisti Rai fermati e minacciati dall’ICE | Aprite o spacchiamo il finestrino Le opposizioni | Meloni protesti con Trump – Il video

Due giornalisti della Rai sono stati fermati e minacciati dall’ICE a Minneapolis, mentre coprivano gli eventi legati all’omicidio di Alex Pretti. Gli agenti hanno intimato loro di aprire, altrimenti avrebbero rotto il finestrino. La vicenda ha suscitato le critiche delle opposizioni italiane, chiedendo alla premier Meloni di intervenire con il governo statunitense, anche attraverso un confronto con l’amministrazione Trump.

Due inviati a Minneapolis della trasmissione Rai In mezz’ora sono stati fermati e minacciati dagli agenti federali dell’Ice che pattugliano la città dopo l’ omicidio di Alex Pretti. Le intimidazioni sono registrate in un video mandato in onda oggi dalla trasmissione condotta da Monica Maggioni. Laura Cappon e Daniele Babbo, i due inviati della Rai nella città Usa, erano a bordo dell’auto che li stava portando sui luoghi del loro reportage, quando il veicolo è stato fermato in malo modo da una squadra dell’ICE. «Uno è davanti a me e l’altro dietro. Sembra un convoglio», dice la donna al volante dell’auto su cui viaggiano i due giornalisti italiani: «Ci hanno intrappolato».🔗 Leggi su Open.online

Giornalisti Rai minacciati da agenti dell’ICE a Minneapolis: “Romperemo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati a Minneapolis per il programma

L’Ice minaccia due giornalisti Rai a Minneapolis. Il video: “Spaccheremo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”Due giornalisti della Rai impegnati a Minneapolis sono stati minacciati da membri dell’Ice, l’agenzia per l’immigrazione statunitense.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: USA, l'ICE arresta anche bambini. Muore un detenuto, l'inchiesta: Omicidio; L'Ice in Minnesota usa come esca un bimbo di 5 anni, la sua foto commuove e diventa virale; Machado: Delcy Rodriguez rappresenta Cina, Iran e Russia, non il popolo. E ringrazia Trump - Aggiornamento del 17 Gennaio delle ore 18:45.

Usa, giornalisti Rai fermati e minacciati dall’ICE: «Aprite o spacchiamo il finestrino». Le opposizioni: «Meloni protesti con Trump» – Il videoL'auto degli inviati a Minneapolis del programma In Mezz'Ora accerchiata dagli agenti federali: «Se continuate a filmarci vi trasciniamo fuori a forza» ... open.online

Due giornalisti italiani della Rai aggrediti dagli agenti dell'Ice: Spaccheremo il finestrino e vi trascineremo fuori dall'autoFiniti nel mirino degli poliziotti federali gli inviati della trasmissione In mezz'ora, Laura Cappon e Daniele Babbo. Dura la condanna dell'opposizione: Meloni prenda posizioni ... today.it

VIDEO-FLASH! – ANCHE DUE GIORNALISTI ITALIANI SONO STATI FERMATI E MINACCIATI DALL’ICE A MINNEAPOLIS x.com

Intimidazioni contro i giornalisti: il 2 febbraio presentazione del report - facebook.com facebook