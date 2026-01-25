Usa | capo pattuglia di frontiera ' agente ha sparato colpi difensivi contro Pretti'

Un capo pattuglia di frontiera ha riferito che un agente ha sparato colpi difensivi contro Pretti durante un'operazione mirata a Minneapolis. Gli agenti stavano intervenendo per fermare Jose Huerta-Chuma, ritenuto un clandestino. La dinamica dell'incidente è in fase di verifica, e le autorità continuano le indagini per chiarire i fatti.

Washington, 25 gen.(Adnkronos) - Gli agenti stavano conducendo un'"operazione mirata" a Minneapolis contro Jose Huerta-Chuma, ritenuto un clandestino. "Durante questa operazione, un individuo si è avvicinato agli agenti della polizia di frontiera statunitense con una pistola semiautomatica calibro 9 mm. Gli agenti hanno tentato di disarmarlo, ma lui ha opposto una violenta resistenza". Lo ha detto Greg Bovino, a capo della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti, parlando dell'agente che ha commesso la sparatoria mortale contro Alex Pretti, aggiungendo che un agente ha sparato quelli ha definito "colpi difensivi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Usa: agente uccide moglie di un’attivista durante manifestazione pro migranti. Trump: “Ha sparato per difendersi”Durante una manifestazione pro migranti a Minneapolis, Renee Nicole Good, 37 anni e madre di tre figli, è stata uccisa da un agente delle forze federali durante un blitz.

