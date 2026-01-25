Uomini e Donne rottura per un’altra coppia del Trono Over | l’annuncio

Due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne hanno annunciato la fine della loro relazione. La coppia, nota al pubblico, ha deciso di separarsi, segnando un nuovo capitolo nelle rispettive vite. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati del programma, che seguono con attenzione gli sviluppi delle storie dei loro beniamini. La coppia ha scelto di condividere questa decisione in modo diretto e rispettoso.

Si è chiusa la relazione tra due volti del Trono Over di Uomini e Donne che avevano conquistato una fetta importante di pubblico. La notizia ha sorpreso molti fan, soprattutto perché fino a poche settimane fa la coppia appariva affiatata e complice sui social, tra momenti di quotidianità e scatti insieme. Nelle ultime settimane, però, erano circolate voci insistenti di crisi e ora è arrivata la conferma ufficiale. Roberta e Alessandro di U&D vittime di gravi truffe La coppia nata nel Trono Over che si è lasciata. I protagonisti di questa notizia sono Maurizio Rocchi e Cristina Castiglione. La loro separazione, dopo circa un anno di relazione, segna un punto di svolta per chi aveva creduto in un percorso nato in studio e proseguito lontano dalle telecamere. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

