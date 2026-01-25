Un legame così profondo e esclusivo da portare a sacrificare le vite degli altri solleva riflessioni sulla natura dell’attaccamento estremo. Quando l’amore o l’ossessione superano i limiti del rispetto e della vita umana, si apre uno spazio complesso tra fedeltà e rischio. Questa dinamica ci invita a considerare i confini tra dedizione e autodistruzione, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra affetto e responsabilità.

P OLVO SERÁN – POLVERE DI STELLE Genere: drammatico?? 12 Regia: Carlos Marques-Marcet. Con Ángela Molina, Alfredo Castro, Mònica Almirall, Alván Prado Greta Scarano vince agli EFA 2026 con “La vita da grandi”: è il miglior film per i giovani X Leggi anche › “Sorry, Baby”: la recensione del film di e con Eva Victor “Saranno polvere”, ci dice il titolo originale. Claudia e Flavio (Àngela Molina e Alfredo Castro, magnifici ), coppia simbiotica che per quattro decenni ha condiviso l’amore e il lavoro-passione (il palcoscenico), decide di affrontare insieme anche la fine. Lei ha una malattia terminale e non vuole arrendersi al dolore, lui non concepisce il dolore della vita senza di lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una riflessione sulla natura di un legame tanto estremo ed esclusivo da sacrificare le vite degli altri

Leggi anche: Una storia d’amore sensuale e distruttiva ma anche una provocatoria riflessione sulla società e sulle interazioni umane, segnate sempre da dinamiche di potere

Leggi anche: Stefano Unterthiner racconta le Svalbard: «È un mondo talmente estremo che una volta che lo provi fai fatica a dimenticarlo e sogni solo di tornarci. Amo gli animali, ma la natura sta diventato un bene di lusso»

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Matteotti. Anatomia di un fascismo in scena a Ferrara per il Giorno della Memoria; Avanza una nuova categoria: i Professionisti della Sostenibilità, affaristi che cavalcano il proprio...; Nel piccolo comune sentieri della poesia anche da 18 chilometri: Viaggi nella natura e momenti di riflessione; Ciclone Harry, Lo Schiavo: La natura ci ricorda la fragilità.

I versi di Charles Baudelaire sulla condizione umana e sulla libertàLeggiamo assieme i versi iniziali della poesia L'uomo e il mare di Charles Baudelaire, che sono un potente inno alla libertà e al valore del viaggio. libreriamo.it

Nella newsletter de «la Lettura» una riflessione sulla natura della guerraIl nuovo numero de «la Lettura», il #712, sabato 19 luglio nell’App e domenica 20 in edicola, si apre con una riflessione sulla natura dei conflitti bellici. Ne discutono un filosofo della scienza, ... corriere.it

L’urbanistica prova a pianificare la sicurezza delle città, ma il cambiamento climatico riscrive le regole. Da Catania a Toronto, una riflessione su natura, rischio e resilienza urbana. - facebook.com facebook