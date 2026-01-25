Un Posto al Sole anticipazioni | perché Eleonor arriva a Napoli cosa cerca il personaggio di Whoopy Goldberg

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole spiegano il motivo dell’arrivo di Eleonor, interpretata da Whoopi Goldberg, a Napoli. Scopriamo cosa la porta nella città e quali sono le sue intenzioni, offrendo uno sguardo sulle nuove trame che si svilupperanno nel quartiere.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole svelano perché Eleonor, il personaggio di Whoopi Goldberg, arriva a Napoli. Dopo mesi di attesa, il momento che i fan di Un posto al sole aspettavano è finalmente arrivato. Dal 23 gennaio 2026, il cast si è arricchito con l’arrivo di una star internazionale come Whoopi Goldberg che, come fa sapere la Rai, ha accettato di partecipare alla soap opera in occasione del 30esimo anniversario con una storyline speciale che la vedrà protagonista accanto ai personaggi più amati. (Fonte Instagram @unpostoalsolerai) – L’opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Un posto al sole: arriva Eleanor Price, cosa sappiamo del personaggio interpretato da Whoopi GoldbergEleanor Price, interpretata da Whoopi Goldberg, è il nuovo personaggio che si unisce a

Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026: Marina e Roberto incontrano Eleonor Price, la cliente americana interpretata da Whoopi GoldbergEcco le anticipazioni della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026 di Un Posto al Sole.

