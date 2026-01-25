un nuovo spazio per giovani artisti

Un nuovo spazio dedicato ai giovani artisti offre un’occasione di visibilità e crescita. Si tratta di un punto di riferimento per le piccole realtà che, spesso, trovano difficoltà a emergere nel panorama dell’arte contemporanea. Un’opportunità di confronto e sviluppo, pensata per supportare e valorizzare le nuove generazioni di creativi in un contesto di sobria professionalità.

Piccole realtà che per alcuni possono rappresentare un trampolino di lancio e un'occasione di visibilità, oggi sempre più rara nel panorama dell'arte emergente. È da questa esigenza che nasce un nuovo spazio culturale nel centro di Bologna. Si chiama 'Le Donzelle Flu Art' ed è dedicato agli artisti emergenti con una forte presenza di studenti dell'Accademia di Belle Arti. Si trova in via Monte Grappa 7b, negli ambienti sotterranei dell'Osteria delle Donzelle. A curare la programmazione e la selezione degli artisti è Vlada Poznanskaia, artista e studentessa dell'Accademia bolognese. "Questo spazio nasce perché per molti giovani è difficile entrare nel mondo professionale dopo gli studi – spiega –.

