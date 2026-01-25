Un nostro calciatore si opera l’annuncio di Conte dopo la Juve fa tremare

Dopo la recente sconfitta contro la Juventus, il Napoli si trova ad affrontare una fase complicata, segnato da numerosi infortuni e da un’emergenza nel reparto. L’annuncio di Conte riguardo a un intervento chirurgico di un calciatore ha ulteriormente complicato il quadro, evidenziando le difficoltà attuali della squadra. La situazione richiede attenzione e analisi, in un momento difficile per gli azzurri.

Non finiscono le notizie negative in casa Napoli. Gli azzurri hanno perso oggi contro la Juventus in una situazione di emergenza assoluta a livello di infortuni. Intervenuto dopo la gara a Dazn, Antonio Conte ha confermato anche un’altra notizia molto negativa che era nell’aria: David Neres dovrà operarsi e rimarrà fuori a lungo. Conte conferma: “Neres dovrà operarsi”. Queste le parole di Conte riguardo all’emergenza infortuni: “Questi ragazzi vanno solo elogiati, perché giocare con questa intensità con pochi giorni di recupero e vedendo il gruppo ridursi sempre più con infortuni che non sono di 10 giorni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche: Giuseppe Conte, schiaffo clamoroso: la notizia che fa tremare il leader del M5S

Leggi anche: McTominay fa tremare Napoli: Conte non ne può più

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Quando Antonio Conte andava a #Napoli sulla panchina della #Juventus…

Argomenti discussi: Arbitro aggredito da un calciatore. La partita viene sospesa: momenti di follia su un campo da calcio a 5. La società: Il giocatore non sarà più con noi; I club ostaggi anche a livello giovanile di chi usa il calcio come pretesto per fare a botte; Genitore aggredisce giovane calciatore, poi si scatena una maxi rissa, succede in una partita di sedicenni; Douvikas: Como mi ricorda le spiagge della Grecia. Fabregas un genio, ma ho imparato da Benitez.

Calcio, portiere 13enne picchiato dal papà di un avversario: il video dell'aggressione in campoIl ragazzino ha riportato la frattura del malleolo. Dopo l'episodio dell'aggressione, avvenuto durante un torneo giovanile in Piemonte, la società del giovane calciatore ha deciso di ritirarsi della ... rainews.it

Calciatore dell’Under 15 dell’Ascoli aggredito da un 23enne sambenedettese a Porto d'Ascoli. La madre: «Adesso ha paura»ASCOLI Un grave episodio di violenza si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 17,30, a Porto d’Ascoli, davanti a una nota pizzeria del quartiere. Un calciatore dell’Under 15 dell’Ascoli calcio, è ... corriereadriatico.it

È IL MIGLIOR CALCIATORE DELLA 17ª GIORNATA DI UNDER 16 ELITE! L'intervista al giocatore del Colleferro verrà pubblicata sul nostro sito - facebook.com facebook