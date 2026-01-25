Un migliaio di sinti da tutta Italia ai funerali privati di Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta a Lonate Pozzolo

A Lonate Pozzolo si sono svolti i funerali di Adamo Massa, vittima di un tragico incidente. Circa un migliaio di persone, tra cui molti sinti provenienti da tutta Italia, hanno partecipato alla cerimonia privata. L’evento ha rappresentato un momento di commozione e vicinanza per la famiglia e la comunità, che si è raccolta nel rispetto della memoria di Massa.

Lonate Pozzolo (Varese), 25 gennaio 2026 – Un migliaio di persone ieri mattina è arrivato nel Torinese per i funerali di Adamo Massa. Ma la Questura ha disposto le esequie private per il trentasettenne sinti ucciso l'11 gennaio durante una tentata rapina dal padrone di casa Jonathan Rivolta, 33 anni, nella villetta di Lonate. La cerimonia funebre in forma non pubblica è stata disposta per ragioni di ordine e sicurezza. "Non si può pagare con la vita" . Erano infatti previsti arrivi di sinti da tutta Italia. Solo i parenti più stretti hanno invece potuto partecipare al funerale. "Un segnale di chiusura verso una comunità che vuole solo rispetto.

