Il mercato si apre alle sfide, con En-Nesyri e Giovane pronti a contribuire all’accelerazione. La gestione di Spalletti ha portato benefici alla Juventus, ma la squadra rimane con il quarto miglior attacco del campionato. La capacità di rinforzare l’attacco sarà determinante per migliorare le performance e puntare a obiettivi più ambiziosi.

La sterzata impressa da Spalletti ha dato molteplici benefici alla Juve, che però si ritrova ancora solo con il quarto attacco di A. Ecco perché l’arrivo dal Fenerbahce di En-Nesyri, marocchino di 28 anni dalla vasta esperienza internazionale, è quanto di più necessario viste anche le doti aeree e nel pressing mostrate a più riprese: caratteristiche graditissime da ‘Lucio’ e funzionali al suo gioco. Il ds biancoenro Ottolini ha trovato l’accordo con il club turco: la punta arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto, un’operazione complessivamente da 27 milioni. Già contro il Parma, domenica prossima, il bomber ex Siviglia farà parte della squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un mercato all’attacco per le sfidanti. En-Nesyri e Giovane per accelerare

Gazzetta dello Sport: “Napoli, mercato a saldo zero ma vivo: En-Nesyri e Marcos Leonardo le idee per l’attacco”Il Napoli si concentra su un mercato senza movimenti di grande rilievo, ma con un’attenta strategia di valorizzazione.

Juve-Napoli si gioca anche sul mercato: ecco En-Nesyri e GiovaneLa sfida tra Juventus e Napoli si estende anche sul mercato, con le trattative per En-Nesyri e Giovane che mirano a rafforzare le rispettive squadre.

Argomenti discussi: Il Napoli scopre il mal d'attacco, cambiano le priorità sul mercato: caccia a un bomber a saldo zero; Un marocchino per dare linfa all’attacco della Juve. Romagnoli in Qatar per 18 milioni; L’allarme di Confabitare: Il mercato ne risentirà; Lavori al centro storico, l’indagine di mercato scatena una bufera su Querqui.

