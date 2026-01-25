Un giorno nel ricordo di Raoul Achilli Così Pesaro omaggia i suoi Alpini

Domani, 26 gennaio, si celebra la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, istituita nel 2022 con il voto del Parlamento. In questa occasione, Pesaro rende omaggio a Raoul Achilli e agli Alpini, riconoscendo il ruolo e il valore di coloro che hanno servito e sacrificato per il paese. È un momento di riflessione condivisa sulla storia e il senso di appartenenza delle nostre forze armate.

Domani, 26 gennaio, ricorre la " Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini ", istituita nel 2022, con il voto quasi unanime del Parlamento. La finalità è di conservare la memoria dell'eroismo dimostrato dal Corpo d'armata alpino nella battaglia di Nikolajewka durante la seconda guerra mondiale. Episodio eroico e cruciale nella fase di ripiegamento delle truppe italiane di fronte alla armate sovietiche, consentì alle truppe superstiti di uscire dall'accerchiamento russo. Nel nostro territorio il pensiero va alla memoria del pesarese Raoul Achilli, caduto in battaglia a Nikolajewka, "luminoso esempio di salde virtù militari" come recita l'atto di conferimento della medaglia d'oro al valor militare.

