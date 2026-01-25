Un canguro irrompe in strada e provoca un incidente | mega caduta al Tour Down Under di ciclismo

Durante l'ultima tappa del Tour Down Under in Australia, un canguro è entrato improvvisamente in strada, causando un incidente che ha coinvolto diversi ciclisti. L'episodio ha portato a alcune ritirate e ha interrotto temporaneamente la gara. Si tratta di un evento insolito che ha attirato l’attenzione sulla presenza di fauna selvatica nelle zone di gara.

