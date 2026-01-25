Le statue di piazza del Popolo, risalenti al 1483, sono attualmente in uno stato di grave degrado a causa di muffe, licheni e erosione. Il recente terremoto ha evidenziato problemi preesistenti, come danni ai rilievi marmorei e frammenti staccati, già visibili a occhio nudo. La mancanza di interventi di manutenzione e restauro periodici ha contribuito al deterioramento delle opere, rendendo urgente un intervento di conservazione e tutela.

Il terremoto ha acceso un faro sulle colonne di piazza del Popolo e in particolare sulla statua di Sant’Apollinare dal cui mantello si sono staccati alcuni frammenti, come è estato evidenziato da un sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici della ditta Galileo Restauri, ma è evidente anche ad occhio nudo che i danni più gravi a entrambi i manufatti, eretti nel 1483, non li ha procurati il terremoto, bensì la mancata sistematicità negli interventi di pulizia e restauro, dopo quelli degli anni Ottanta e Novanta, ai rilievi marmorei delle due basi, opere dello scultore Pietro Lombardo. "Il loro stato di conservazione è a dir poco disastroso per via degli attacchi biologici di muschi, licheni, microflora, efflorescenze saline, erosioni, microfratture, opacizzazioni che rendono indecifrabili, in molti casi, le singole figurazioni": un grido d’allarme, questo, che neanche a farlo apposta diventa pubblico in concomitanza con la scossa tellurica attraverso una mirabile pubblicazione dove le foto di Enzo Pezzi documentano implacabilmente il progressivo degrado e vengono proposte in parallelo con i tre interventi, storico, fantastico e critico, di Cetty Muscolino, con gli scenari architettonici della piazza illustrati da Stefania Gambirasio e con le pennellate filosofiche di Cesare Albertano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un appello per le due statue: "Muffe, licheni ed erosione. Sono in uno stato disastroso"

