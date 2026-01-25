Un altro locale dei Moretti in fiamme il Tg1 svela la notte di fuoco dimenticata in Svizzera | Arredi distrutti ma nessuno indagò – Il video

Un altro locale dei Moretti è stato interessato da un incendio, questa volta il “Vieux Chalet” a Lens, Svizzera. Prima del “Le Constellation”, anche il ristorante di cucina corsa, aperto da Jacques Moretti, è stato coinvolto da un episodio di fuoco, di cui si è parlato recentemente senza indagini ufficiali. La vicenda evidenzia situazioni simili che meritano attenzione e chiarezza.

Prima del “Le Constellation”, un altro locale di proprietà dei coniugi Moretti era andato a fuoco. Si tratta del “ Vieux Chalet “, un ristorante di cucina tipica corsa aperto da Jacques Moretti, originario di quella terra, a Lens, località svizzera a pochi chilometri da Crans-Montana. L’incendio risalirebbe al marzo del 2024, quando il ristorante non aveva in realtà ancora aperto i battenti. I Moretti avevano da poco acquisito il locale – prima vi si trovava un bar chiamato “Café des Amis” – e si apprestavano a far partire i lavori di di ristrutturazione, quando una notte era scoppiato il rogo, per cause ignote.🔗 Leggi su Open.online

Crans Montana, possibile altro incendio in un locale dei Moretti: il rogo risale al 2024A Crans Montana, si torna a parlare di un possibile nuovo incendio in un locale dei Moretti, proprietari del Le Constellation.

