Un altro Carnevale Buona la prima in allegria dal centro a Palazzo Leggenda

È iniziata con successo la seconda edizione di “Un altro Carnevale” a Empoli. Nel centro cittadino e a Palazzo Leggenda, sono state presenti creazioni artistiche e maschere che hanno animato la giornata. L’evento, firmato dal maestro Umberto Cinquini, ha visto il debutto di figure scenografiche e festeggiamenti, tra cui la presenza di Burlamacco e i suoi Burlamacchi, per un’occasione che unisce tradizione e creatività.

Gran debutto ieri della seconda edizione di " Un altro Carnevale " a Empoli. Nel centro cittadino sono spuntate 'facce' allegre e scenografiche carnevalesche, creazioni a firma del maestro Umberto Cinquini, con la festa proseguita a Palazzo Leggenda con un sorprendente Burlamacco e la sua tribù di Burlamacchi per celebrare il suo secondo compleanno. Lì il sindaco Alessio Mantellassi, insieme agli assessori della Cultura Matteo Bensi e del Commercio Adolfo Bellucci, ha ringraziato per questa rinnovata collaborazione con Fondazione Carnevale di Viareggio e i tanti attori che hanno creduto fin dalla prima edizione a questo ritorno di una manifestazione che mancava in città.

