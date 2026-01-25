Ultras Lazio e Napoli tensioni in autostrada | il blitz della polizia a bordo di un pullman

Nella notte tra Lazio e Napoli, tensioni tra ultras hanno portato a un intervento della Polizia di Stato. Ottanta supporter laziali sono stati intercettati e identificati al casello di Monte Porzio Catone, con l’ausilio della Polizia scientifica. L’operazione ha evitato possibili incidenti e ha sottolineato l’importanza del controllo e della prevenzione nelle aree di traffico intenso tra le due città.

Ottanta ultras laziali sono stati intercettati all’alba dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo la A1 d a equipaggi della Polizia stradale dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo l’arteria autostradale, tra i supporter biancocelesti e gli ultras del Napoli. Dall’interno di uno dei van, alla vista degli agenti, sono stati gettati lungo il ciglio della strada oggetti atti a offendere e coltelli da cucina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

