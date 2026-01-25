Ultra corpi | laboratorio di teatro fisico e di ricerca

Ultra Corpi è un laboratorio dedicato al teatro fisico e alla ricerca performativa. Attraverso un percorso di training, si sviluppano competenze di presenza corporea, dissociazione, stilizzazione del gesto, voce, ritmica e drammaturgia scenica. Un’occasione per approfondire l’espressività corporea e la pratica teatrale, in un ambiente di studio e sperimentazione orientato alla crescita personale e artistica.

