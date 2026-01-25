ufficiale giovane al napoli tesseramento da record per il brasiliano del verona

Il Napoli ha annunciato l’acquisto del giovane brasiliano proveniente dal Verona, segnando un record nel suo tesseramento. Il calciatore ha completato le visite mediche e è stato subito convocato per la partita contro la Juventus a Torino. Questo trasferimento rappresenta un’importante aggiunta alla rosa di Spalletti, che potrà contare sulle qualità del nuovo acquisto per le prossime sfide.

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto del brasiliano Giovane dal Verona. Un rinforzo in attacco per Conte che, vista la situazione in casa partenopei, tra partenze ed infortuni, verrà immediatamente messo in panchina nel match di oggi contro la Juventus. Arrivano i nostri brasiliani. Sono arrivati ieri sera a Torino direttamente da Milano, dopo aver svolto le visite mediche in clinica alla Madonnina: Giovane Santana do Nascimento, 22 anni, è il primo rinforzo del mercato invernale del Napoli e dell’anno del centenario. «Benvenuto Giovane!», il messaggio semplice ma significativo che De Laurentiis ha pubblicato su X alle 19. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

