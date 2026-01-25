Ucraina | Zelensky arrivato a Vilnius per trilaterale con Lituania e Polonia

Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Vilnius per partecipare a incontri ufficiali con i capi di Lituania e Polonia, Gitanas Nauseda e Karol Nawrocki. La visita si inserisce in un contesto di impegni diplomatici e commemorativi, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i paesi e affrontare questioni di interesse comune. L’appuntamento rappresenta un momento importante nel rapporto tra Ucraina e i paesi dell’Europa orientale.

Vilnius, 25 gen. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Vilnius, capitale della Lituania, per partecipare alle cerimonie commemorative e incontrare i suoi omologhi lituano e polacco, Gitanas Nauseda e Karol Nawrocki. Zelenski parteciperà prima alle cerimonie dell'Insurrezione di gennaio, una ribellione della nobiltà del XIX secolo nel territorio della Confederazione polacco-lituana contro il dominio russo. Successivamente, avrà luogo l'incontro a tre nel “formato del Triangolo di Lublino”, come ha spiegato il suo portavoce, Serhi Nikiforov. Sui social media, Zelenski ha spiegato che l'incontro fa parte dei suoi sforzi “con tutti i leader per rafforzare l'Ucraina” nel mezzo delle continue ondate di attacchi russi contro le infrastrutture energetiche del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

