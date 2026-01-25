Tutto prima di Roma-Milan sgambetto Allegri | saluta i giallorossi

Prima di Roma-Milan, si apre un confronto che va oltre il rettangolo di gioco. Con Tare e Allegri impegnati a influenzare l’atmosfera, la sfida assume sfumature di tensione e strategie nascoste, lasciando intendere che l’attenzione non sarà solo sui risultati sportivi, ma anche sulle dinamiche che si sviluppano dietro le quinte.

La gara tra Roma e Milan non si giocherà solo sul campo, perché Tare e Allegri hanno deciso di destabilizzare Gasperini ben prima del fischio d’inizio. La classifica di Serie A non lascia spazio a interpretazioni comode: Roma a quota 42, Milan a 46. Quattro punti che, a fine gennaio, valgono molto più di una semplice fotografia momentanea. La sfida dell’Olimpico assume così i contorni di uno snodo diretto nella corsa alla Champions League, con i giallorossi chiamati a ridurre il distacco e i rossoneri obbligati a difendere una posizione costruita con pazienza e continuità. La squadra di Gian Piero Gasperini arriva all’appuntamento con l’urgenza di trasformare la crescita mostrata nelle ultime settimane in punti pesanti contro una concorrente diretta.🔗 Leggi su Sportface.it

Maignan parla del futuro! Allegri svela tutto prima di Napoli-MilanIn vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan in programma domani in terra araba, Maignan e Allegri si sono confrontati in conferenza stampa, svelando le ultime novità e le aspettative per l'importante appuntamento.

Prima pagina Gazzetta dello Sport, Roma-Milan: lezioni e idee di Gasperini e AllegriNella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sabato 24 gennaio 2026, si analizzano le principali novità dal mondo del calcio, con particolare attenzione alla sfida tra Roma e Milan.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sembrava FOGGIA-Roma ||| MILAN, Attacco ad ALLEGRI

Argomenti discussi: La Roma di Max Giusti, intervista; Zona 30, Roma rallenta tutto il centro storico; Le parole di Pisilli alla vigilia di Roma-Stoccarda; Roma-Stoccarda, alta tensione tra i tifosi giallorossi e tedeschi prima del match di Europa League.

Roma, oggi prima seduta di Venturino a Trigoria: ci sarà contro il MilanAlla vigilia del big match contro il Milan, la Roma è scesa oggi in campo a Trigoria per la consueta seduta di rifinitura. L’allenamento. tuttomercatoweb.com

Roma, Venturino: Per prima cosa andrò al Colosseo. E svela cosa gli ha detto De RossiDopo l'ufficialità annunciata nelle scorse ore, sono arrivate anche le prima parole di Lorenzo Venturino da nuovo giocatore della Roma. Questa. tuttomercatoweb.com

Buongiorno da un entroterra tutto imbiancato! La prima neve regala scorci da cartolina e un po’ di magia in questo inverno Credits: NowCasting Limet - facebook.com facebook

Il Milan prima di tutto: Leao lavora sodo per arrivare al meglio contro la Roma x.com